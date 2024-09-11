العراق:إعفاء الأتراك من تقل أعمارهم عن (15) سنة والذين تزيد أعمارهم عن (50)من سمة الدخول

العراق:إعفاء الأتراك من تقل أعمارهم عن (15) سنة والذين تزيد أعمارهم عن (50)من سمة الدخول
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، عن إعفاء مواطني الجمهورية التركية من حملة جوازات السفر العادية من إجراءات منح سمة الزيارة.وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان ، أن “السوداني ترأس أمس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة والثلاثين لمجلس الوزراء”، لافتاً إلى أن “الجلسة شهدت بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة التطورات في مختلف الصعد والمجالات، إضافة إلى متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي وفق أولوياته العاملة، وسير العمل في المشاريع والشؤون العامة“.وأضاف ان “المجلس نظر في عدد من الملفات والقضايا المدرجة على جدول الأعمال حيث قرر إعفاء مواطني الجمهورية التركية من حملة جوازات السفر العادية الذين تقل أعمارهم عن (15) عامًا والذين تزيد أعمارهم على (50) عامًا من إجراءات منح سمة الزيارة والرسوم على وفق مبدأ المعاملة بالمثل”، منوهاً إلى أن “سمة الدخول تمنح بشكل مباشر في المطارات والحدود البرية وتكون مدة الإقامة (30) يومًا، استناداً إلى أحكام   قانون إقامة الأجانب (76 لسنة 2017”  ،وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قررت تركيا اعفاء المواطنين العراقيين دون الـ 15 وفوق الـ50 عاما من الحصول على تأشيرة للدخول إلى الأراضي التركية.وبحسب القرار الرئاسي، الذي نشره الاعلام التركي فإن حاملي جوازات السفر العادية من مواطني العراق الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما أو تتجاوز الـ50 سيتمكنون اعتبارا من 1 سبتمبر/ أيلول القادم من دخول تركيا دون الحاجة للحصول على تأشيرة.وجاء في القرار أن الشريحة العمرية المذكورة ستتمكن من الإقامة في تركيا بهدف السياحة أو العبور (ترانزيت) مدة 90 يوما كحد أقصى خلال كل 180 يوما.

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