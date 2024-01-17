العراق:إيران معزولة دوليا جراء إرهابها ومجلس الأمن الدولي سيتفاعل مع شكوتنا

العراق:إيران معزولة دوليا جراء إرهابها ومجلس الأمن الدولي سيتفاعل مع شكوتنا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال وزير الخارجية فؤاد حسين، الأربعاء، نتوقع حصول العراق على دعم دولي من أعضاء مجلس الأمن بعد تقديم شكوى ضد إيران إزاء الهجمات الصاروخية التي شنتها على مدينة أربيل ،فجر الثلاثاء الماضي ، وأدت إلى وقوع أربع ضحايا واصابة 6 آخرين بجروح.وقال حسين في مقابلة أجرته معه محطة “CNN” الأمريكية، إنه “عندما يكون هناك توتر بين واشنطن وطهران يدفع العراقيون الثمن، ويدور القتال على الأراضي العراقية”، مردفا بالقول: “الآن التوتر بين الإسرائيليين والإيرانيين هو نفسه أيضا، ولهذا السبب فإن الإيرانيين لا يريدون، أو لا يستطيعيون مهاجمة إسرائيل، ثم يبحثون عن الضحايا حولهم ويهاجمون اربيل”.وأضاف “نحن ندين هذه الهجمات، ونعتبرها عدوانا، وضد القانون الدولي، وانتهاكا للقانون الدولي لذلك اتخذنا إجراءات مختلفة وتوجهنا ايضا الى مجلس الامن في نيويورك.وعن موقف  الدول الأعضاء في مجلس الأمن من الشكوى التي تقدم بها العراق قال حسين: أعتقد أنه سيكون هناك دعم كبير للموقف العراقي ضد إيران، مؤكدا ان “إيران معزولة عن العالم، فإذا ذهب العراق الى مجلس الامن، وأُعتبر العراق حليفا لإيران، فإن ذلك سيخلق مشكلة كبيرة داخل طهران”.وتقدم العراق بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، بشأن الاستهداف الصاروخي الإيراني على مدينة أربيل وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء وإصابة آخرين وتسبب بأضرار في الممتلكات العامة والخاصة.وفجر أمس الثلاثاء ، شن الحرس الثوري الإيراني قصفاً عنيفاً بصواريخ باليستية استهدف بها مناطق مدنية في مدينة اربيل، مما أدى الى سقوط 10 مدنيين بين ضحية وجريح.واستدعت وزارة الخارجية العراقية القائم بالأعمال الإيراني في بغداد أبو الفضل عزيزي، وسلمته مذكرة احتجاج على القصف الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري على مناطق في مدينة اربيل .

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