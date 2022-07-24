العراق:لا توجد إتفاقية أمنية مع تركيا

العراق:لا توجد إتفاقية أمنية مع تركيا
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقدمت خارجية العراق، الاحد، القائم باعمالها لدى تركيا وأكدت عدم وجود أي اتفاقية أمنية مع أنقرة، فيما قرر مجلس النواب تشكيل لجنة تقصي حقائق مشتركة “نيابية حكومية” لاعداد تقرير فني مفصل عن القصف.  وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، إنه “تم إستقدام القائم بالأعمال المؤقت لجُمهوريَّة العراق في أنقرة”.وأضاف “نجدد إحاطة الرأي العام بعدم وجود أي اتفاقيَّة أمنيَّة وعسكريَّة مع تركيا تسمح لها بالتوغل في العراق”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *