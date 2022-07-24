العراق:لا توجد إتفاقية أمنية مع تركيا

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ائتلاف المالكي:تشكيل لجنة برلمانية لكشف حقيقة القصف التركي “تسويف”
حزب بارزاني:قتل العراقيين ليس من اهتمامات الكاظمي
نائب:3 مرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة
مصدر سياسي:الجندي الإيراني( الأعرجي) الأكثر مقبولية في تحالف الفتح لرئاسة الحكومة المقبلة
الإطار:الإعلان عن أسم المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة بعد الانتهاء من ” ركضة طويرج”
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الكاظمي لمسرور:أنت تأمر وعلينا التنفيذ
الموارد المائية:محافظات البصرة ،المثنى ،الناصرية ، ميسان، الأكثر تضرراً جراء قطع المياه من إيران وتركيا
النزاهة النيابية:سنطعن بكل العقود التي ابرمتها حكومة الكاظمي
نائب:(1250) مشروعا وهميا في محافظة صلاح الدين ذهبت مبالغها إلى (أبو مازن وعمار طعمة)
مصدر:مليار و300 مليون دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الخيانة والفساد
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خلافات الأحزاب الولائية وراء تأخر تشكيل الحكومة
دعوات الإصلاح الصدرية الكاذبة تعزيزاً للنفوذ الإيراني وتكريسا للصنمية
الغمّان زعماء الإطار..العراق آخر ما نفكر به..المناصب والأموال قبلتنا
العملية السياسية على حافة الخطر بعد الإستقالة الصدرية
العراق من إنتاج أكثر من (4)ملايين طن من القمح سنوياً إلى الإستيراد بسبب الفساد والفشل
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