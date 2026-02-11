العراق أكثر دولة في العالم بالعطل من زواج الإمام إلى وفاته وخسائر مليارات الدولارات بسببها

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يعتزم مجلس النواب إعادة النظر بقانون العطل الرسمية، في خطوة تهدف إلى تقليل عدد أيام التعطيل الرسمية لما لها من انعكاسات اقتصادية مباشرة على أداء مؤسسات الدولة والقطاع الخاص. وقالت عضو مجلس النواب نهال الشمري، إن “مجلس النواب بصدد إعادة النظر بقانون العطل الرسمية باتجاه تقليلها”، مبينة أن “هذا التوجه سيُطرح بعد استكمال تشكيل اللجان البرلمانية، ولا سيما لجنة الأوقاف والشؤون الدينية، التي يقع ضمن اختصاصها تعديل قانون العطل الرسمية المرتبطة بالمناسبات الدينية”.وأوضحت الشمري، أن “مراجعة القانون تأتي في إطار تنظيم أيام الدوام الرسمي بما ينسجم مع متطلبات العمل والإنتاج، ويحد من التعطيل المتكرر الذي يؤثر في مصالح المواطنين وسير مؤسسات الدولة”.

