العراق الخامس عربيا بالصادرات النفطية

العراق الخامس عربيا بالصادرات النفطية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حلَّ العراق بالمرتبة الـ 51 عالميا في الصادرات والخامسة عربياً بين أكبر الدول للعام 2025 حسب موقع Country Cassette المتخصص بجمع البيانات والاحصاءات الدولية.عربيا جاءت الإمارات اولا بصادرات بلغت 753 مليار دولار وأهم صادراتها النفط، وحلت السعودية ثانيا بصادرات بلغت 442 ملياراً و 569 مليون دولار وأهم صادراتها هي النفط، وجاءت قطر ثالثا بصادرات بلغت 161 مليار دولار وأهم صادراتها الغاز، وجاءت الكويت رابعا 110 مليارات و 923 مليون دولار واهم صادراتها النفط، وجاء العراق الخامس عربيا وبالمرتبة 51 عالميا بصادرات بلغت 78 ملياراً و 260 مليون دولار وأهم صادراته النفط، حسب إحصائيات التقرير.وتابع التقرير، أن مصر جاءت سادسا بصادرات 76 ملياراً و 295 مليون دولار وأهم صادراتها الغاز، وجاءت الجزائر سابعا بصادرات 68 ملياراً و 664 مليون دولار وأهم صادراتها هو النفط، والمغرب ثامنا بصادرات بلغت 58 ملياراً و 545 مليون دولار وأهم صادراتها هي الأسمدة.

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