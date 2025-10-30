آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
نائب:السوداني وراء تعطيل قانون تعديل سلم رواتب الموظفين
العراق بالمرتبة الثانية على مستوى أوبك بتصديره النفط إلى أمريكا
تعاون عراقي يوناني في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعليم
إنشاء مركز دولي للدراسات والتراث في الموصل مع معهد البحوث الأميركي وجامعة شيكاغو
مفوضية الانتخابات:الصمت الانتخابي يوم 8/11 والتصويت الخاص يوم9/11
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
نائب:يجب إلغاء كل الإتفاقيات التي أبرمها السوداني مع تركيا
نائب:حكومة البارزاني تتحمل مسؤولية تأخير رواتب الإقليم
المياه النيابية:لا أمن قومي ولا سيادة في العراق وتركيا مستمرة بحربها المائي ضد البلاد
نائب:المشاريع في ديالى متلكئة منذ سنوات بسبب الفساد
- رياضية
- تحقيقات
البرلمان العراقي لا يمثل الشعب بل بوابة الثراء والنفوذ
الصين الشريك الاقتصادي الأول للعراق في ظل حكومة الإطار الإيرانية
الفساد الكارثي في العراق السبب الرئيسي في عجزه المالي والاقتصادي
الانتخابات المقبلة ..التجديد لإبقاء العراق تحت الاحتلال الإيراني وسراق المال العام
الفشل الحكومي وراء تذبذب أسعار صرف الدولار والمواطن الخاسر الأكبر
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
ائتلاف المالكي:خيانة السوداني وراء تجرأ مسرور بوصفه”كركوك أرض كردستانية محتلة”
خبير اقتصادي:(17) مليون فقيراً في العراق والعدد قابل للزيادة نتيجة الحكم الفاشل الفاسد
مصدر إطاري:ضعف وفشل السوداني وراء المخطط التركي التدميري في العراق
إيران:العلاقة الروحية الجهادية بين حكومتي العراق وإيران من أهم مخاوف إدارة ترامب
مصدر سياسي:الانتخابات تم حسمها ووزعت المناصب والمقاعد البرلمانية
