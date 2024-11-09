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القانونية النيابية: القوى السنّية ترفض تمرير قانون إعادة العقارات لأصحابها بصيغته الحالية
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
مستشار الأمن القومي:نرفض استخدام الأجواء العراقية لضرب “الحبيبة” إيران
بعد أكثر من (20) سنة على الحكم الإيراني في العراق والمالكي ما زال خائفا من البعث
العراق بالمرتبة (138) عالميا بأعلى متوسط ثروة للفرد في 2024
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أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
العراق بالمرتبة (138) عالميا بأعلى متوسط ثروة للفرد في 2024
محافظ البنك المركزي:أكثر من (20) مليون مستخدم للخدمات المالية الإلكترونية
اليوم..أسعار صرف الدولار= 151750 ديناراً
مجلس ديالى:السوداني “تعهد”بتطوير الحقول النفطية والغازية وإعطاء الأولوية لأبناء المحافظة في التعيين
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المنتخب العراقي يباشر بتدريباته استعدادا للقاء نظيره الاردني
تعرّف على مواجهات الدوري الأوروبي لهذا اليوم
الهيئة الإدارية المنحلة لنادي الزوراء تتوجه إلى محكمة الكأس الدولية لاسترداد حقها القانوني
فريق الشرطة يتصدر الجولة السادسة في دوري نجوم العراق لكرة القدم
كاساس يعلن عن قائمة اللاعبين لمواجهتي الأردن وعُمان
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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مستشار الأمن القومي:نرفض استخدام الأجواء العراقية لضرب “الحبيبة” إيران
حسين وزيدان يبحثان “مخرجا” لإلغاء مذكرة إلقاء القبض على الرئيس ترامب
المالية النيابية:أمانة بغداد فاشلة وفاسدة وعاجزة عن إدارة ملفاتها الخدمية
مصدر حشدوي مسؤول:استمرار استهداف إسرائيل من قبل حشدنا الشعبي بقرار ثوري خامئني
ميليشيات الأصفهاني قتلت الفلسطينيين وهجرتهم من العراق يهدد الحكومة بدخولها في مشروع “حل الدولتين”!
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