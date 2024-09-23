آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
نائب:المندلاوي سيبقى رئيسا للبرلمان بالإنابة إلى الدورة القادمة بدعم إطاري
مصدر مسؤول:تحقيق في ملفات فساد الحلبوسي
نائب يتساءل ..لماذا حكومة السوداني “ساكتة”عن الانتهاك التركي لسيادة العراق؟
ميليشيا كتائب حزب الله ترفض طرح مشروع قانون الاختفاء القسري!
وزير الإعمار:المبالغ المخصصة لمشاريع المحافظات أكثر بـ4 مرات من مشاريع فك الاختناقات في بغداد
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
وزير الإعمار:المبالغ المخصصة لمشاريع المحافظات أكثر بـ4 مرات من مشاريع فك الاختناقات في بغداد
العراق بالمرتبة (32) عالميا في نسبة البطالة جراء فساد وفشل الحكومات الولائية
خبير اقتصادي:حكومة السوداني غير قادرة على كبح سيطرة البنوك الأجنبية على المال العراقي
إيران:نتعامل مع العراق كمحافظة إيرانية
السوداني يدعو إلى تعزيز العلاقات مع كينيا
-
- رياضية
- تحقيقات
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
- اذاعة INN