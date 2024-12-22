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اليوم ..أسعار صرف الدولار =151750 ديناراً
العراق بالمرتبة(70)عالمياً بمؤشر الجوع العالمي
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
وزارة الكهرباء:إيران أبلغتنا “على الشعب العراقي أن يتحمل البرد والحرّ “من أجل إيران
العراق وعُمان يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
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الخطوط الجوية العراقية تسير رحلات للكويت لمشجعي الفريق العراقي في بطولة كأس الخليج
اليوم ..مباريات مهمة ضمن بطولة كأس الخليج والدوري الأوروبي
المنتخب العراقي لكرة القدم الشاطئية يشارك في بطولة كأس آسيا
المنتخب العراقي يشارك في بطولة رفع الاثقال للشباب والناشئين في الدوحة
اللاعب الجوية (زيد تحسين) ضمن فريق المنتخب العراقي
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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وزارة الكهرباء:إيران أبلغتنا “على الشعب العراقي أن يتحمل البرد والحرّ “من أجل إيران
حكومة الإطار ترسل للبرلمان التعديل الرابع لقانون الانتخابات لتكريس الحكم الإيراني في العراق
السوداني:أنا أبن الحشد ومشروع المقاومة
وزارة الكهرباء:الحكومة لاتستطيع مفاتحة الجانب الإيراني عن سبب توقف تزويد العراق بالغاز خلافا للعقد المبرم معها
مصدر أمني:تكليف الولائي (حميد الشطري)برئاسة جهاز المخابرات
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- اذاعة INN