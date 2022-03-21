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تحالف الفتح:زيادة نسبة الفقر في ظل حكومة الكاظمي
العراق خارج حسابات أوروبا في التعويض عن النفط الروسي
نائب:(75) ألف عامل أجنبي يعملون في الشركات النفطية والخريجين يتعرضون للضرب والاعتقال
وزارة الكهرباء:سنستورد الغاز القطري في العام المقبل لدعم المنظومة الكهربائية!!
نائب:هناك مساع نيابية لتضمين منحة الطلبة في موازنة 2022
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ضد الشعب..نواب يرفضون تخفيض سعر صرف الدولار
تخفيض سعر صرف الدولار دعوات حزبية كاذبة على حساب الشعب العراقي
الظلام والموت شعار الدورة البرلمانية الجديدة
إيران وأحزابها وميليشياتها وراء تدمير المجتمع العراقي بالمخدرات
قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا جراء حكم الخونة واللصوص وإطلاق خزين السدود ليس حلاً
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