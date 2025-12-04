بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج، اليوم الخميس، أن العراق جاء خامس أكبر شريك تجاري لصادرات المجلس في عام 2024.

ووفقاً لبيانات المركز، فإن العراق جاء بالمرتبة الخامسة كأكبر شريك تجاري لصادرات مجلس التعاون الخليجي حيث بلغ قيمتها 36 مليار دولار وهي تمثل نسبة 4.2% من صادرات المجلس.

وبين أن الصين كانت الشريك الرئيس الأول في هذه الصادرات التي بلغت قيمتها نحو 137 مليار دولار أميركي (%16.2)، تلتها الهند بنحو 103 مليارات دولار (%12.1)، ثم اليابان بـ83 مليار دولار (%9.8)، وكوريا الجنوبية بـ74 مليار دولار (%8.7).

وأشار المركز إلى أن هذه الدول الخمس (الصين، الهند، اليابان، كوريا الجنوبية، العراق) شكلت نحو 51% من إجمالي صادرات مجلس التعاون في العام 2024، بقيمة إجمالية تُقدّر بنحو 433 مليار دولار، مما يؤكد أهمية الأسواق الآسيوية وجهات رئيسة للصادرات.يذكر ان العراق بعد مرور اكثر من 22 سنة على الحكم الشيعي الولائي لايران اصبح مجرد سوق للبضائع دون صناعة وطنية بسبب الارتباطات الخارجية والخيانة وسرقة المال العام والفشل المتكرر.