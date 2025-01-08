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فرنسا..رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا قريباً
الصفدي: الأردن يقف إلى جانب الشعب السوري ويحترم إرادته
حركة حماس تعلن استعدادها لإطلاق سراح (34) رهينة إسرائيلية في المرحلة الأولى
مصر تدعو إسرائيل بالتوقف عن سياساتها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني
سوريا..إعادة تأهيل مطاري دمشق وحلب لاستقبال الرحلات الجوية
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العراق سيواجه عجز مالي كبير في 2025 جراء تهريب ماله العام إلى إيران وتخفيض أسعار النفط
المالية النيابية: بأنفاس الزهراء الرواتب مؤمنة لنهاية 2025
حزب طالباني يدين تمديد الحظر التركي على مطار السليمانية
اليوم ..أسعار صرف الدولار=152,000 ديناراً
السوداني: سنبقى ندافع عن إيران ونظامها السياسي حتى الموت
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فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
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العراق سيواجه عجز مالي كبير في 2025 جراء تهريب ماله العام إلى إيران وتخفيض أسعار النفط
السوداني: علاقة العراق بإيران كعلاقة الأم بولدها
السوداني: سنبقى ندافع عن إيران ونظامها السياسي حتى الموت
إيران تستثمر النفط العراقي المسروق من قبلها بموافقة السوداني
مصدر حشدوي:جرف الصخر لن تعود للسيادة العراقية إلا بأمر إيراني
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