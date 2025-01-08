العراق سيواجه عجز مالي كبير في 2025 جراء تهريب ماله العام إلى إيران وتخفيض أسعار النفط

العراق سيواجه عجز مالي كبير في 2025 جراء تهريب ماله العام إلى إيران وتخفيض أسعار النفط
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقعت شركة Global Commodity Insights الامريكية بتقليص الإنفاق في العراق عام 2025.وقالت الشركة خلال توقعاتها لعام 2025 انه الاسعار الضعيفة للنفط المتوقعة من شأنها أن تزيد من المخاطر المالية التي تواجهها البلدان المنتجة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتزيد من احتمالات تأخير أو إلغاء مشاريع البنية الأساسية والبناء الكبرى.وتابعت أنه قد تضطر البلدان المنتجة للنفط الأضعف مالياً والأقل استقراراً مثل العراق وتهريب ماله العام من قبل حكومته الى ايران والفساد الكبير إلى تقليص الإنفاق، وهو ما من شأنه أن يزيد من مخاطر الصراع ويهدد الاستقرار السياسي.ومن المرجح أن تؤجل البلدان الغنية، وخاصة المملكة العربية السعودية، الإنفاق الاستثماري في مسارها الانتقالي نحو الاعتماد الأقل على النفط.

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