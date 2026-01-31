العراق في المرتبة الثامنة عالميا بشرائه للذهب

العراق في المرتبة الثامنة عالميا بشرائه للذهب
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دخل العراق قائمة أكبر البنوك المركزية شراءً للذهب خلال العام الماضي، وفق بيانات صادرة عن مجلس الذهب العالمي، في خطوة تعكس توجّه البلاد نحو تعزيز احتياطياته من المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.وأظهرت البيانات أن العراق حلّ في المرتبة الثامنة عالميًا، بعد أن بلغت مشتريات البنك المركزي العراقي من الذهب نحو 11.9 طنًا خلال عام 2025، ليكون بذلك ضمن قائمة العشرة الأوائل عالميًا في هذا المجال.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *