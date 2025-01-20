العراق في المرتبة السادسة بأسعار خامات النفط العربية

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بالوثيقة..مجلس النواب يطالب السوداني بإحالة كافة المسؤولين إلى التقاعد من الذين تجاوزوا السن القانوني للمنصب
نائب كردي:الأحزاب المتنفذة وراء تعطيل الدور الرقابي للبرلمان
نائب:اعتراضات نيابية على تعديل موازنة 2025
مصدر نيابي: فتح تحقيق عن تهريب(250) ألف برميل نفط يومياً من قبل حكومة البارزاني
الأقاليم النيابية:قوانين العاصمة بغداد والمختارين وحلبجة على مسار التصويت
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الخميس المقبل..إنطلاق منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري العراقي الممتاز لكرة الطائرة
العراق يحصد المركز الأول في بطولة العقبة الشاطئية لالتقاط الأوتاد
أهم مباريات الدوري الأوروبي لهذا اليوم
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعاقب نادي الشرطة جراء تكريمه لشخصية غير رياضية
اليوم..مواجهة المنتخب العراقي للسيدات مع نظيره التايلاندي ضمن بطولة كأس آسيا لكرة الصالات
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فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
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مصدر نيابي: فتح تحقيق عن تهريب(250) ألف برميل نفط يومياً من قبل حكومة البارزاني
مصادر نيابية: إتفاق سياسي على تمرير القوانين الجدلية في “سلة واحدة”!
لتدمير العلم والتعليم ..العراق يوقع (100) مذكرة تفاهم وتعاون مع إيران
مصدر مسؤول:ترامب بعث رسالة شديدة اللهجة للسوداني عن دعمه المستمر لإيران وميليشياتها
منظمة بدر الإيرانية “زعلانة” بتصنيفها بـ” الإرهاب” من قبل فريق ترامب
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- اذاعة INN