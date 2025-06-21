العراق لا يواجه أي خطر إشعاعي من إيران “المقدسة”

العراق لا يواجه أي خطر إشعاعي من إيران “المقدسة”
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بغداد/ شبكة أخبار العراق-  أكد المتحدث باسم الهيئة الوطنية للرقابة النووية أحمد خضير، يوم السبت، أن العراق لا يواجه أي خطر إشعاعي أو بيئي نتيجة التطورات المرتبطة باستهداف منشآت نووية إيرانية.وقال خضير في حديث صحفي،، إن “المنشآت التي تم استهدافها هي منشآت نووية وتحتوي على مواد يورانيوم غير مشعة وبنسب ضئيلة جداً، وهي مدفونة تحت الأرض، وفي حال حدوث ضرر فإن تأثيرها يظل محصوراً في موقعها”.وأضاف، أن “الخطورة تكمن فقط في مفاعل بوشهر الواقع جنوب إيران، لكن لم ترد أي مؤشرات على تعرضه للاستهداف، كما أن الكيان الإسرائيلي لم يدرج هذا المفاعل ضمن قائمته، بحسب ما لدينا من معلومات”.وأشار إلى أن “أي استهداف لمفاعل بوشهر – في حال حصوله – ستكون له آثار بيئية على الخليج العربي ، ولا توجد حالياً مؤشرات على وجود تلوث إشعاعي خارجي أو تسرب”.وأكد خضير، أن “الهيئة الوطنية للرقابة النووية تتابع الوضع عن كثب، وهناك غرف طوارئ وفرق فنية متأهبة لأي طارئ، لكن لا يوجد أي تأثير يطال المحافظات العراقية حالياً”.وأشار المتحدث إلى أن “البرنامج النووي الإيراني يخضع لمراقبة دولية.

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