العراق للبنان:سنواصل تصدير النفط لكم بالمجان!!

العراق للبنان:سنواصل تصدير النفط لكم بالمجان!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير المالية علي علاوي، اليوم الثلاثاء، دعم تعزيز برامج الشراكة والتنمية بين العراق ولبنان، فيما اشار وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض إلى عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.وذكرت الوزارة في بيان، ان”وزير المالية علي عبدالأمير علاوي استقبل، اليوم، في  ديوان الوزراة وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض يرافقه سفير لبنان لدى بغداد علي اديب الحبحاب”، مبينا ان “الجانبين ناقشا اليات تطوير مجالات العمل المشترك بين حكومتي البلدين الشقيقين، وسبل تمتين اواصر التعاون خدمة لمصالح الشعبين”.واكد علاوي “دعم العراق حكومتاً وشعباً لدولة لبنان”، لافتا الى “تطلع الحكومة العراقية لتعزيز برامج الشراكة والتنمية التي تشمل مختلف القطاعات الإقتصادية لدى الجانبين “.من جهته، ثمّن الوزير فياض “دور العراق الداعم للبنان، خاصة في ظل الظروف والتحديات التي تمر بها لبنان في الوقت الراهن”، مشيرا إلى “عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وسعي حكومة بلاده لتوسيع أطر التعاون والاستثمار في القطاعات المعنية بتحسين الواقع الاقتصادي خدمة لشعبي البلدين الشقيقين”.يذكر ان وزير الطاقة اللبناني من جبهة حزب الله اللبناني وزيارته الى بغداد لاستمرار تدفق النفط العراقي لهم بالمجان.

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