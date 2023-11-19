العراق مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية في الجامعة العربية

العراق مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية في الجامعة العربية
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 بغداد/ شبكة اخبار العراق- كلف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الوزير المفوض العراقي رائد الجبوري، بتولي منصب مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية، في قطاع الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية. ويعد هذا المنصب من المواقع المهمة في الأمانة العامة، كونه يُسهم مباشرة في دفع عجلة العمل العربي المشترك إلى الأمام، من خلال الدور الذي تلعبه الإدارة في توثيق وتنسيق التعاون بين المنظمات والاتحادات العربية المتخصصة العاملة تحت مظلة الجامعة.يُذكر أنَّ الجبوري، تسلّم عدة مناصب وملفات منها مدير إدارة شمال أفريقيا بقطاع الشؤون العربية والأمن القومي في الأمانة العامة، ومدير قسم المذكرات الشارحة وجداول الأعمال بأمانة شؤون مجلس الجامعة، والملف السياسي والمجالس الوزارية العربية المتخصصة بمندوبية العراق الدائمة لدى الجامعة، بالإضافة إلى عدد من الملفات والمهام المختلفة في مركز وزارة الخارجية.

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