العراق وأمريكا يؤكدان على عدم إتساع دائرة الحرب في الشرق الأوسط

العراق وأمريكا يؤكدان على عدم إتساع دائرة الحرب في الشرق الأوسط
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الخارجية اليوم الخميس (3 تشرين الأول 2024)، أن العراق والولايات المتحدة الأمريكية اتفقا على ضرورة التهدئة وحرص كافة الأطراف على عدم اتساع دائرة النزاع في منطقة الشرق الأوسط، وبذل الجهود اللازمة لإنهاء الصراع وتجنيب المنطقة خطر التصعيد.وقالت الخارجية في بيان : إنه “خلال استقبال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين في واشنطن، مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى  باربرا ليف، جرى التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار في المنطقة وحل الأزمات عبر الطرق الدبلوماسية، وأهمية بذل الجهود لمساعدة النازحين اللبنانيين وتوفير الدعم لإنهاء الأزمة الإنسانية”.وبحسب البيان “أعربت مساعدة وزير الخارجية عن دعمها الكامل للعراق وجهود الحكومة العراقية في احتواء الأزمات”.وأضاف “تم التطرق إلى موضوع حل المشاكل العالقة مع دولة الكويت وضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات. وأكد الوزير أن اللقاءات الأخيرة في نيويورك بين الوفدين العراقي والكويتي أكدت أن الحوارات هي السبيل الصحيح لحل المشاكل، وأنها ستبدأ في القريب العاجل. كما أكد على رغبة العراق الحقيقية في التوصل إلى تفاهمات لحل الخلافات القائمة”.وتابع ” كما تم بحث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين”.

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