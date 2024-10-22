العراق وإسبانيا نحو توقيع مذكرة تفاهم في المجال الرياضي

العراق وإسبانيا نحو توقيع مذكرة تفاهم في المجال الرياضي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المدير العام لدائرة العلاقات والتعاون الدولي في وزارة الشباب والرياضة حسام حسن، يوم امس الاثنين، أن العراق وإسبانيا توصلا إلى اتفاقيات شاملة، نحو توقيع مذكرة تفاهم في المجال الرياضي.وقال حسن في حديث صحفي، إن “اتفاقيات شاملة تمت بين العراق وإسبانيا نحو توقيع مذكرة تفاهم في المجال الرياضي”، مبيناً أن “الاتفاقيات هي حصيلة ختام أعمال الدورة الثالثة عشرة للجنة العراقية الإسبانية المشتركة، والتي جرت اليوم في بغداد، بحضور وزير النقل رزاق محيبس السعداوي رئيس اللجنة ورئيس وأعضاء الوفد الإسباني، وممثلي الوزارات المختلفة”.وأضاف، أنه “تم التوقيع في ختام الاجتماعات على محضر مشترك تضمن العديد من الفقرات التي تخص مختلف الوزارات، وتم التأكيد فيه على جهوزية الجانب العراقي لتوقيع خمس مذكرات تفاهم مع الجانب الإسباني من بينها مذكرة تفاهم في مجال الرياضة.

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