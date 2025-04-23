العراق وإسبانيا يوقعان إتفاقية للتعاون الأمني ومكافحة الجريمة

العراق وإسبانيا يوقعان إتفاقية للتعاون الأمني ومكافحة الجريمة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وقع العراق وإسبانيا، اليوم الأربعاء (23 نيسان 2025)، اتفاقية لتعزيز التعاون في مجالي الأمن ومكافحة الجريمة، وذلك برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس في بيان ، أن “السوداني رعى مراسم توقيع اتفاقية التعاون بين العراق وإسبانيا في مجال الأمن ومكافحة الجريمة”، مضيفا أن “الاتفاقية وقعها عن العراق وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، فيما وقعها عن الجانب الإسباني، وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا” الذي وصل بغداد صباح اليوم.وأوضح أن “الاتفاقية تندرج ضمن رغبة البلدين في تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات ومنها المجال الأمني، حيث تتضمن تعاون الطرفين في ما يخص مكافحة الإرهاب، والجرائم الجنائية، وجرائم تصنيع المخدرات والاتجار بالبشر، والابتزاز وغيرها”.وتنص الاتفاقية حسب البيان، على تبادل الخبرات والمعلومات بين البلدين، لاسيما في مجال استخدام التكنولوجيا والأساليب والوسائل المستخدمة في التحقيقات الجنائية، وتقديم المساعدة الفنية والعلمية، وارسال فرق فنية متخصصة بين الجانبين.وكان رئيس مجلس الوزراء، قد استقبل وزير الداخلية الاسباني مارلاسكا، الذي نقل تحيات رئيس الحكومة الإسبانية، مؤكدا رغبة بلاده في المزيد من التعاون البناء مع العراق.وأشار السوداني وفق البيان، الى عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي توطدت على مختلف الصعد والمستويات، بعد زيارته الى العاصمة مدريد في شهر تشرين الثاني الماضي، مؤكدا المضي في الشراكة الثنائية في مجالات عدة، في مقدمتها قطاع النقل.

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