العراق وإيران وسوريا:لا للجماعات الإرهابية في سوريا والاستمرار في دعم نظام بشار الأسد

العراق وإيران وسوريا:لا للجماعات الإرهابية في سوريا والاستمرار في دعم نظام بشار الأسد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد وزراء خارجية العراق و سوريا و إيـران،أمس الجمعة، رفضهم لتواجد التنظيمات الإرهابية في سوريا، فيما اكدوا على ضرورة حفظ سيادة البلد من التهديدات الخارجية.وذكر بيان مشترك (عراقي – سوري – إيراني) : أن “الاجتماع تطرق إلى التحديات التي تواجهها المنطقة بشكل عام والتطورات الأمنية الأخيرة في سوريا”، مبيناً أن “وزراء خارجية سوريا و العراق و إيران الذين اجتمعوا في بغداد اليوم تشاركوا وجهات النظر التي ركزت على خطورة الأحداث في سوريا وحساسيتها لجميع الأطراف في المنطقة، واحتماليات توسع أبعادها التي ستشكل خطراً شديداً على الدول الثلاث وتهدد أمن شعوبها والمنطقة برمتها”.وجدد الوزراء بحسب البيان: “إدانة المشاركين للإرهاب بكافة أشكاله وصوره المصنفة من قبل مجلس الأمن، وأكدوا على العمل الجماعي للتصدي له”، فيما أدانوا الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على سوريا وكذلك على غزة ولبنان”.وبحسب البيان فأنه “تم الاتفاق على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق بين الدول الثلاث لمتابعة هذه التطورات والاستعداد لأي تطورات في الأيام القادمة، كما تم التأكيد على احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها”.وأشار الوزراء بحسب البيان الى أن “تهديد أمن سوريا يشكل خطراً عاماً على استقرار المنطقة برمتها، ولا خيار سوى التنسيق والتعاون والتشاور الدبلوماسي المستمر لإبعاد جميع مخاطر التصعيد في المنطقة”.وأكد البيان أنه “تم التأكيد على حشد جميع الجهود العربية والإقليمية والدولية من أجل التوصل إلى حلول سلمية للتحديات التي تواجه المنطقة عموماً وسوريا على وجه الخصوص”.

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