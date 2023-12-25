العراق وإيران يؤكدان على تعزيز وحدة الموقف السياسي والاقتصادي للبلدين

العراق وإيران يؤكدان على تعزيز وحدة الموقف السياسي والاقتصادي للبلدين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عقد الاجتماع السادس للجنة السياسية المشتركة بين إيران والعراق برئاسة نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية “علي باقري كني” ونائب وزير الخارجية العراقي محمد حسين بحر العلوم.وفي هذا اللقاء، الذي عقد  أمس الأحد في طهران، إعتبر باقري العلاقات الإيرانية العراقية بأنها مثالية، وأشاد بثقافة مسيرة  (اربعينية الامام الحسين) ، التي يستضيفها العراق حكومة وحشدا ومرجعية، مؤكدا المسؤولية التاريخية للبلدين لدعم وحدة العالم الإسلامي والاستقرار في منطقة غرب آسيا.ودعا النائب السياسي لوزير الخارجية الايراني، في الاشارة الى مجالات التعاون الإقليمي العديدة بين إيران والعراق، إلى الجدية المزدوجة في دفع المشاريع المشتركة وتحقيق مجالات ملموسة للتآزر في المجال الاقتصادي.من جهته أكد محمد حسين بحر العلوم نائب وزير الخارجية العراقي، في الإشارة الى قدرات التعاون بين البلدين في منطقة غرب آسيا والعالم الإسلامي وسوق الطاقة، على ضرورة مواصلة التعاون والحوار بين البلدين بهدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم أمن المنطقة.وأكد الجانبان، الدعم للشعب الفلسطيني وغزة، وشددا على ضرورة تعزيز الجهود الدبلوماسية والدولية لمواجهة جرائم الكيان الصهيوني في غزة.كما أكد الطرفان على ضرورة وحدة العالم الإسلامي لمواجهة احتلال الصهاينة لفلسطين المستمر منذ 75 عاما.وواصل الجانبان مناقشة القضايا الأمنية والقنصلية، وفي الختام تم التأكيد على التنفيذ السريع والكامل للاتفاقيات القائمة.

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