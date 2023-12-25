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مصدر سياسي: قائمة “نينوى لأهلها” تسعى لمنصب المحافظ
نائب:على المجالس الجديدة للمحافظات أن تكون فعالة في تنفيذ الخدمات وقطع دابر الفساد
مصدر حكومي:تشكيل لجنة (عراقية -تركية) للتعامل بالعملة المحلية في التجارة الثنائية بين البلدين
وزارة التخطيط: إبرام عقود لتنفيذ (13) مشروعاً خدمياً في ثمانِ مُحافظات
السوداني يوجه بتنفيذ فعاليات توعوية للعراقيين بشأن سلامة البيئة
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مصدر حكومي:تشكيل لجنة (عراقية -تركية) للتعامل بالعملة المحلية في التجارة الثنائية بين البلدين
وزارة التخطيط: إبرام عقود لتنفيذ (13) مشروعاً خدمياً في ثمانِ مُحافظات
العراق وإيران يؤكدان على تعزيز وحدة الموقف السياسي والاقتصادي للبلدين
السفيرة الأمريكية:إنفراج أزمة الدولار قريباً
قرض ياباني بقيمة (300) مليون دولار للعراق لتحسين إمدادات المياه في السماوة
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المحكمة الاتحادية بين “الجاكوج الإطاري والرغبات السياسية”
ماذا يستفيد المواطن العراقي من عودة مجالس المحافظات الفاسدة؟
العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
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العراق وإيران يؤكدان على تعزيز وحدة الموقف السياسي والاقتصادي للبلدين
إيران مستمرة بسرقة النفط العراقي بتسهيل من حكومة السوداني
منظمة بدر من خلال وزير النقل تبيع الأرض العراقية في البصرة إلى إيران
وزير الموارد المائية:الموقف التركي ما زال سلبيا تجاه ملف المياه
السوداني لإيران: اقتصاد العراق وثرواته تحت خدمتكم
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