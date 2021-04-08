العراق وإيران يتبادلان رفات 68 جنديا فقدوا خلال حرب الثمانينات

العراق وإيران يتبادلان رفات 68 جنديا فقدوا خلال حرب الثمانينات
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بغداد/شبكة أخبار العراق- تبادل العراق وإيران رسمياً، الخميس، رفات 68 جندياً فُقدوا خلال النزاع المسلح الدولي بين عامي 1980-1988، وتحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.وقالت اللجنة الدولية للصليب الاحمر، في بيان ، أنه “أُعيد رفات 5 عراقيين و 63 إيرانياً إلى بلادهم عند منفذ الشلامجة الحدودي قرب مدينة البصرة جنوبي العراق”.وبينت اللجنة، انه “وقع ممثلو السلطات العراقية والإيرانية وكذلك اللجنة الدولية على شهادة تسليم”.واضافت، انه “لقد مرت أكثر من 30 عامًا على انتهاء النزاع وما زالت آلاف العائلات من الجانبين تجهل مصير أحبائها”، موضحة أنه “ستواصل اللجنة الدولية دعم البلدين في تقديم إجابات لأسر أولئك الذين ما زالوا في عداد المفقودين”.

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