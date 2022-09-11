العراق والأردن يؤكدان على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

العراق والأردن يؤكدان على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأحد، السفير الاردني لدى العراق منتصر العقلة، لبحث العلاقات المشتركة بين البلدين.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ، أن “رئيس الجمهورية استقبل السفير الاردني لدى العراق لبحث العلاقات الأخوية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات ذات الاهتمام المشترك”.واضاف البيان انه “جرى خلال اللقاء بحث التعاون الاقتصادي والتجاري والعمل المشترك في تحقيق المصالح المتبادلة وكذلك إرساء الاستقرار والسلام في المنطقة”.

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