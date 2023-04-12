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تيار الحكمة يطالب بإلغاء صناديق الاعمار لأنها أصبحت منفذاً لسرقة المال العام
العراق والأمم المتحدة يوقعان مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الفساد
إيران تشكر العراق على خدماته تجاه عودة علاقاتها مع بعض الدول العربية ولكنها مستمرة في قطع المياه عنه
حزب طالباني:حكومة البارزاني جلبت الويلات لشعب الإقليم
تحالف الانبار يعلن عن تضامنه في محاسبة الفاسدين في المحافظة
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نادي القوة الجوية يعلق نشاطاته الرياضية احتجاجا على عقوبات لجنة الانضباط
حديث رياضي عن انتقال مجموعة من اللاعبين في مقدمتهم (ميسي وبنزيمة)
غداً..منافسات الجولة 24 من الدوري الممتاز
اليوم..أربع مباريات ضمن الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم:بطولة كأس آسيا ستقام في الدوحة في الشهر المقبل
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