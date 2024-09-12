العراق والسعودية يؤكدان على التعاون القضائي بينهما

العراق والسعودية يؤكدان على التعاون القضائي بينهما
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان اليوم الخميس، مع السقير السعودي، الملفات القانونية المشتركة.وذكر بيان للمجلس ، أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى استقبل سفير المملكة العربية السعودية في العراق عبد العزيز الشمري لبحث عدد من الملفات القانونية المشتركة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *