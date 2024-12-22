العراق والسعودية يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين

العراق والسعودية يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الأحد (22 كانون الأول 2024)، السفير السعودي في بغداد عبد العزيز الشمري.وذكر بيان لمكتب المشهداني ، أن” اللقاء شهد بحث مجمل العلاقات العراقية السعودية وسبل تطويرها وآليات العمل على تعزيزها لما يخدم مصلحة البلدين في المجالات الاقتصادية والسياسية”.وأضاف، ان” اللقاء تناول القضايا الراهنة في الوطن العربي وأبرزها الحرب على قطاع غزة وأثار العدوان على لبنان والتغيير الجاري في سوريا وآليات الوقوف الى جانب الشعوب في قضاياها العادلة”.وأكد المشهداني وفقا للبيان” ضرورة إيلاء التعاون العراقي السعودي أولوية في المرحلة الحالية لكونها بلدين شقيقين لهما الكثير من المشتركات ومن الممكن ان يكون لهذا التعاون تأثيرات إيجابية في المنطقة.

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