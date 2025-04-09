العراق والسعودية يؤكدان على تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين

العراق والسعودية يؤكدان على تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أجرى وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد العباسي، أمس الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع نظيره السعودي خالد بن سلمان بن عبدالعزيز.وتم خلال الاتصال، وفق بيان صدر عن الدفاع العراقية استعراض تطور العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون في المجالات العسكرية والدفاعية. كما تم مناقشة مستجدات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.من جانبها، أكدت وسائل الإعلام السعودية أن وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان تلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره العراقي ثابت العباسي، حيث تناول الجانبان سبل تعزيز العلاقات العسكرية والدفاعية بين البلدين، فضلاً عن بحث تطورات الوضع في المنطقة.وذكر خالد بن سلمان عبر منصة إكس قائلاً: “بحثنا مستجدات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار”.

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