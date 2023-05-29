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حزب طالباني للسوداني:حزب بارزاني مستمر في تهريب النفط العراقي
العراق والسعودية يؤكدان على تعزيز العلاقات بين البلدين
السوداني يوجه باستخدام طرق الري الحديثة لزيادة الإنتاج الزراعي
مصدر سياسي:المحافظين التابعين لبدر والتيار الصدري وحزب الدعوة غير مشمولين بالتغيير
حزب طالباني:حزب بارزاني خائن متمرد يعمل ضد العراق وأهله
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حزب طالباني للسوداني:حزب بارزاني مستمر في تهريب النفط العراقي
السوداني يوجه باستخدام طرق الري الحديثة لزيادة الإنتاج الزراعي
حزب طالباني:حزب بارزاني خائن متمرد يعمل ضد العراق وأهله
نائب إطاري:عبادتنا لإيران ليس لدرجة العطش وقطع المياه ولن نقبل بالمنح المائية من قبل تركيا
مصدر سياسي:الغمّان الشيعة ركعوا لشروط حزب بارزاني والغيت تعديلات حصة الإقليم في الموازنة على حساب العراق
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منتخب الشباب العراقي يغادر بطولة كأس العالم للشباب بكرة القدم
المدرب كلوب:لن اسمح لمحمد صلاح بمغادرة الفريق
وزارة الشباب والرياضة:تشكيل لجنة عليا للتحضير لإقامة بطولة غرب آسيا تحت 23 عاما
العراق ضمن مجموعة “F” في قرعة كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية
العراق يحصل على 6 ميداليات ملونة في البطولة العربية للترايثلون
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الإطاري (العلاق) وأصدقائه في رابطة المصارف منشغلون بالمنتديات تاركين ارتفاع سعر صرف الدولار يرهق المواطن
ائتلاف المالكي:حكومة البارزاني تسعى دائما للاستحواذ على أكبر قدر ممكن من الموازنة
إيران تشكر السوداني بصرف الأموال للحجاج الإيرانيين وتمرير أنابيب الغاز عبر الأراضي العراقية مجاناً
محافظها قيادي صدري..النزاهة تكشف فساد كبير في محافظة ميسان
الاعرجي للسليمانية للتأكيد على حماية أمن الحدود الإيرانية
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