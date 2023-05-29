العراق والسعودية يؤكدان على تعزيز العلاقات بين البلدين

العراق والسعودية يؤكدان على تعزيز العلاقات بين البلدين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، الاثنين، السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري.وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية، بحث الطرفان “العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى موسم الحج للعام الحالي والإجراءات والتسهيلات التي تقدم للحجاج العراقيين”.وأكد رئيس الجمهورية، “أهمية تعزيز التعاون الثنائي خدمة لمصالح الشعبين”، مشيداً بـ”التطور الحاصل في العلاقات التاريخية بين العراق والمملكة العربية السعودية”.وأشار إلى “ضرورة التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك سيما في ترسيخ  الأمن والاستقرار وتعزيز فرص السلام بما يخدم شعوب المنطقة”.بدوره، أوضح الشمري “مدى حرص ورغبة المملكة بتوسيع آفاق التعاون المشترك مع العراق من خلال إدامة التواصل بين البلدين وبما يحقق المصالح العليا للشعبين”.

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