العراق والسعودية يتفقان على العمل بمنفذي عرعر وجميمة

العراق والسعودية يتفقان على العمل بمنفذي عرعر وجميمة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتفق العراق والسعودية، الخميس، على العمل بمنفذي عرعر وجميمة ووضع آلية جديدة للتبادل التجاري.وذكر بيان لهيئة المنافذ الحدودية، أن رئيسها “عمر عدنان الوائلي شارك في الاجتماع الأمني الاقتصادي المنعقد في المملكة العربية السعودية، من ضمن وفد برئاسة الفريق الركن عبد الامير كامل الشمري نائب قائد العمليات المشتركة، ومدير عام الهيئة العامة للجمارك وممثلين من وزارة الخارجية وقيادة قوات حرس الحدود وجهاز المخابرات الوطني العراقي ومدير عام النقل البري ومدير عام السفر والجنسية”.وأضاف البيان، أن “الوفد ناقش جملة من المواضيع المشتركة أهمها الوضع الامني للحدود بين البلدين وتأمين الطريق الواصل من منفذ عرعر الحدودي الى محافظات العراق، وكذلك تم مناقشة المعوقات التي تواجه عملية التبادل التجاري والاتفاق على آلية عمل جديدة هدفها الاساس تشجيع التجارة والعمل على تذليل كافة المعوقات بين البلدين الشقيقين”.وتابع، أن “رئيس الهيئة قدم دعمه الكامل لنجاح العمل التجاري في منفذ عرعر الحدودي والاقدام على استحداث منفذ جميمة  في محافظة المثنى مع المملكة العربية السعودية وتشجيع التبادل التجاري العابر للبلدان (الترانزيت) وانشاء خطوط للتواصل بين هيئة المنافذ الحدودية والسعودية عن طريق منسقين معتمدين بين المنفذين، وتعمل الهيئة من خلال ذلك على تحقيق ايرادات مهمة ترفد خزينة الدولة وكذلك توفير فرص عمل لتشغيل الايدي العاملة”.

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