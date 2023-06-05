العراق وباكستان يؤكدان على تعزيز التعاون السياسي والعسكري بين البلدين

العراق وباكستان يؤكدان على تعزيز التعاون السياسي والعسكري بين البلدين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم مع باكستان بشأن إعفاء سمات الدخول للجوازات الدبلوماسية.وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الباكستاني، إن “العلاقات مع باكستان قوية، وبحثنا مع باكستان التعاون في المجال العسكري”.واضاف: “أكدنا على استمرارية التعاون الأمني مع باكستان”، مبيناً أنه “نتطلع إلى علاقات مستقبلية قوية مع باكستان”.وأكد وزير الخارجية أن “العراق وقع مذكرة تفاهم مع باكستان حول إعفاء سمات الدخول للجوازات الدبلوماسية”، مشيراً الى أنه “تقرر تشكيل لجنة لحل مشكلة الديون الباكستانية على العراق”.من جانبه، أكد وزير الخارجية الباكستاني بيلاول بوتو زرداري، أن “زيارتي إلى بغداد تهدف إلى تعزيز العلاقات”، مشيراً الى أنه “نتطلع إلى فتح مركز للزائرين في كربلاء “.واضاف أن “العراق صديق حقيقي لنا وأنا اعتبر نفسي ابنه”.

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