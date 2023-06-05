العراق وباكستان يؤكدان على تعزيز التعاون السياسي والعسكري بين البلدين

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شيوخ الانبار:الكاظمي الفاسد الكذاب وقرينه الحلبوسي وراء المشروع الوهمي لمطار المحافظة
العصائب:حدود الكويت تمددت على حساب العراق مقابل دفع رشاوى لمسؤولين سياسيين وحكوميين
رشيد:باكستان دولة قوية ونسعى للاستفادة من خبرتها في مكافحة الإرهاب
البعثة الأوروبية تطالب السوداني بدعم مشاريعها في العراق
مقابل تخفيض المياه..(3.6) مليار دولار الصادرات التركية للعراق خلال الأربعة الأشهر الماضية
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روسيا تعلن عن مناورات عسكرية لأسطولها في بحر اليابان
روسيا ترفض الوساطة الفرنسية وأوكرانيا ترفض الوساطة الإندونيسية
إندونيسيا تقترح خطة سلام لإيقاف الحرب بين روسيا وأوكرانيا
أوستن يعرب عن أسفه لرفض نظيره الصيني الاجتماع به
السودان..الجيش يعلق مشاركته في محادثات جدة بسبب عدم التزام الدعم السريع بإتفاق الهدنة
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العصائب:حدود الكويت تمددت على حساب العراق مقابل دفع رشاوى لمسؤولين سياسيين وحكوميين
البعثة الأوروبية تطالب السوداني بدعم مشاريعها في العراق
مقابل تخفيض المياه..(3.6) مليار دولار الصادرات التركية للعراق خلال الأربعة الأشهر الماضية
نائب:التسوية السياسية الحل المتاح لتمرير الموازنة
4.220 مليون برميل نفط يومياً الحصة الإنتاجية للعراق في العام المقبل
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رحيل اللاعب (كريم بنزيما) من فريق ريال مدريد
الرياضي السوداني يرعى توقيع عقداً بين الاتحاد العراقي لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني
اليوم..إنطلاق مباريات الجولة 32 من الدوري الممتاز لكرة القدم
يوم 2 آب المقبل موعد إنطلاق الدوري الممتاز لكرة اليد
تعرف على جدول ترتيب الأندية العراقية بعد نهاية الدوري الممتاز 31
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العصائب:حدود الكويت تمددت على حساب العراق مقابل دفع رشاوى لمسؤولين سياسيين وحكوميين
على عناد قضاء بارزاني.. بافل يكرم (حلبجي) المحكوم بالإعدام من قبل محكمة أربيل
مصدر ديني:مرجعية النجف وراء دعم الشذوذ الجنسي في العراق
مرجعية السيستاني إمبراطورية مالية ودولة القرار والاقتصاد والأمن في العراق
سنجاري:البارزاني المخول الوحيد بالتصرف المالي في إيرادات بيع النفط من الإقليم
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