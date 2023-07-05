العراق وبريطانيا يؤكدان على تعزيز التعاون بينهما في كافة المجالات

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أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
امتعاض وطني من خسارة الأبنية التراثية التاريخية لمدينة بغداد
جهلاء التيار الصدري يعتقدون أن مقتدى هو “الإمام المهدي” !
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موازنة 2023 موازنة الميليشيات وتعزيز سلطة النفوذ الإيراني
نريد كشف حساب بثروات حكام العراق الجدد وحكام العراق القدامى !؟!
تقرير أمريكي:السوداني دمية بيد المالكي والعامري والخزعلي والقاضي زيدان أداة إيرانية
مقترح لتطوير الفساد وشرعنة النهب في العراق
لن يستقر العراق نهائيا دون حل الحشد الشعبي الإيراني الإرهابي
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الزراعة النيابية: إيران وتركيا اتفقتا على تدمير العراق
إيران:العراق أفرج عن (10)مليارات دولار وسنجعل منه سوقا لبضائعنا ورئتنا الاقتصادية
إيران:هجرة الشباب الإيراني للعراق للعمل فيه براتب لايقل عن 2000 دولار للشخص الواحد
وكيلها الحصري (عمار الحكيم) إيران تصدر الوجبة الأولى من سيارتها (j4) إلى العراق
العراق بالمرتبة(66) بمؤشر الجوع العالمي
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- اذاعة INN