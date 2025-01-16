العراق وبريطانيا يؤكدان على تعزيز التعاون الأمني بين البلدين

العراق وبريطانيا يؤكدان على تعزيز التعاون الأمني بين البلدين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أتفق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، امس الاربعاء، مع وزير الداخلية البريطانية ايفيت كوبر على ضرورة دعم القوات الامنية العراقية وتعزيز التعاون الاستخباري بين الطرفين.وقال بيان للمكتب الإعلامي للسوداني ، إن “السوداني استقبل في مقر إقامته بالعاصمة لندن وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر، و خلال اللقاء، بحث آليات التعاون المشترك في المجالات الأمنية وتبادل الخبرات ودعم قدرات القوات الأمنية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، والتعاون الاستخباري والمعلوماتي”.وأشار السوداني بحسب البيان على ضرورة “التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين سيكون بمسار واضح في إطار رؤية الاتفاقية العراقية البريطانية، وبما يسهم في مواجهة مختلف التحديات المهمة للجانبين”.

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