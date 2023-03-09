العراق وبريطانيا يؤكدان على تعزيز العلاقات بين البلدين

العراق وبريطانيا يؤكدان على تعزيز العلاقات بين البلدين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، الخميس، السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون، والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان لوزارة التخطيط، “بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وقضايا الطاقة”.كما تطرق الجانبان، إلى “أولويات البرنامج الحكومي، ودور المملكة المتحدة في دعم جهود الحكومة العراقية، في تنفيذ المشاريع الخدمية، والاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة، ومواجهة التغيرات المناخية، فضلاً عن تحقيق الاصلاح الاقتصادي ودعم القطاع الخاص”.

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