العراق وبريطانيا يؤكدان على تعزيز العلاقات بين البلدين

العراق وبريطانيا يؤكدان على تعزيز العلاقات بين البلدين
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان صادر من وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين التقى، أمس الثلاثاء، سفير المملكة المتحدة لدى العراق مارك برايسون – ريتشاردسون.و أوضح البيان أنه جرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائيَّة بين البلدين والدعوة المُوجهة إلى سيادته لزيارة المملكة المتحدة خلال الأشهر المُقبلة لافتتاح الدورة السادسة للمجلس الوزاريّ التجاريّ العراقيّ – البريطانيّ والتوقيع على إتفاقيَّة الشراكة والتعاون بين البلدين.كما أشار البيان إلى أنه تمت مُناقشة جُهُود وإجراءات الحكومة العراقيَّة في التعامل مع مسألة الهجرة، و مساعي الحكومة العراقيَّة في خفض التصعيد و إيجاد الحلول الدبلوماسيَّة للازمات عبر تبنيها لجُهُود الوساطة والحوار في المنطقة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *