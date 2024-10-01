العراق وبريطانيا يؤكدان على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين

العراق وبريطانيا يؤكدان على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، أن المنطقة تواجه تحديات خطيرة ويجب وقف إطلاق النار.وذكر بيان للوزارة، أن “وزير الخارجية التقى بوزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المملكة المتحدة، هيمش فولكنر، على هامش أعمال الاجتماع الوزاري لدول التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي، المنعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن”.وأشار إلى التحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة في ظل الأحداث الجارية، معرباً عن القلق العراقي تجاه تصاعد التوترات”، مشدداً على “أهمية التهدئة ووقف إطلاق النار، إلى جانب ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين المتضررين من هذه الأزمات”.وأكد أن “العراق وبريطانيا تربطهما علاقات تاريخية طويلة، مشيراً إلى تطلع العراق إلى تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات، لا سيما في ضوء التحديات الراهنة، داعياً إلى “وضع تفاهمات وحلول مشتركة تضمن سلامة الجميع، مع الالتزام بالاتفاقيات والقوانين ذات الصلة”.من جانبه، الوزير البريطاني، هيمش فولكنر، على “أهمية تفعيل التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الاستثمار والاقتصاد، وتعزيز التبادل التجاري. كما أعرب عن أمله في تحقيق زيارة قريبة لرئيس الوزراء إلى بريطانيا، مشيراً إلى تطلعه لزيارة العراق شخصياً في إطار تعزيز التعاون الثنائي”.واتفق الجانبان على “أهمية استمرار الحوار والتعاون في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية”.

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