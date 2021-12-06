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- شبكة اخبار العراق
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منظمة بدر: سنطالب بإعادة الانتخابات في حال عدم مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج
حزب طالباني:تحالفاتنا السياسية بعد حسم الطعون الانتخابية
العراق وبريطانيا يؤكدان على تعزيز العلاقات بين البلدين
التيار الصدري:الإطار التنسيقي وراء أزمات البلد ويسعى لتشكيل حكومة توافقية
ائتلاف المالكي:لدينا “ثقة”بالمحكمة الاتحادية بشأن شكوى النتائج الانتخابية
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- عربية ودولية
روسيا:الطائرات الأمريكية المقاتلة فوق البحر الأسود تشكل تهديداً للطيران المدني
غداً..طحنون في طهران لتعزيز العلاقات بين إيران والإمارات
إسرائيل تهدد إيران بشأن ملفها النووي وأمريكا “ترخّي”
ترامب:الولايات المتحدة فقدت نفوذها العالمي تحت إدارة بايدن
البنتاغون يعلن عن تكثيف تواجد بلاده العسكري لمواجهة روسيا والصين
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وزارة التخطيط: التعداد العام لسكان العراق سيكون إلكترونياً
هيأة النزاهة تطالب الدول الحاضنة للاموال المهربة بإعادتها للعراق
خبير اقتصادي:ارتفاع سعر صرف الدولار سيبقى كما هو في العام المقبل!
نائب سابق:العراق سيتجاوز العجز المالي في العام المقبل
وزير الزراعة يدعو الأجهزة الأمنية إلى منع دخول البطاطا المهربة إلى بغداد
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الصدر:سنشكل حكومة أغلبية وطنية ولاأتلقى أوامر من الخارج
تيار الحكيم:نسعى لتشكيل حكومة “مؤقتة” لإجراء انتخابات مبكرة !!
لاعب كرة عراقي يلقي بنفسه للموت من اجل انقاذارواح سويديين من موت محقق
الكاظمي تنصل عن وعوده بالكشف عن مصير الناشطين المختطفين من قبل ميليشيا الحشد
مفوضية الانتخابات تعلن عن تطابق النتائج الانتخابية مع الإكتروني والاعتراضات الولائية لاقيمة لها
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- متابعات خاصة
تقرير أمريكي: لن يستقر العراق بوجود النفوذ الإيراني وحشدها الشعبي وأحزابه
شيعة العراق لقنوا الحشد الشعبي وأحزابه درساً قاسياً في الانتخابات
فورين بوليسي:الحشد الشعبي أشد خطراً على استقرار العراق والشعب عاقبه بالانتخابات
في العراق خسر فاسدون وربح فاسدون
البرامج الانتخابية في العراق عبارة عن” شراء ذمم وتوزيع سندويشات فلافل وبطانيات”
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تحالف الخنجر: الخلافات ما زالت قائمة مع تحالف الحلبوسي بشأن تشكيل وفداً موحداً للتفاوض مع الاخرين
حمودي:سنشكل وفداً من “الإطار التنسيقي” لتشكيل الحكومة المقبلة
مخالفات انتخابية في التصويت الخاص ونسبة من الجيش والشرطة ولائهم لأحزاب إيران وليس للعراق
بأمر إيراني ..إسقاط الدعاوى القانونية ضد العيساوي
الكاظمي:خدمة الزوار الإيرانيين “واجب أخلاقي وديني”!!
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- اذاعة INN