العراق وتركمانستان يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة

العراق وتركمانستان يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ،الأربعاء، إن “رئيس مجلس الوزراء، أجرى مباحثات هاتفية مع سردار بردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان، ، حيث ناقشا سبل تعزيز آفاق التعاون والمصالح المشتركة بين البلدين الصديقين، وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، إضافة إلى بحث دعم الاستثمارات والتعاون في مشاريع الطاقة ولاسيما في مجالات الغاز، والمنتجات النفطية، والطاقة المتجددة”.وأضاف المكتب أن السوداني “تلقى دعوة من محمدوف لحضور المنتدى الدولي للسلام، الذي سيعقد في العاصمة عشق آباد في كانون الأول من العام الحالي، حيث سيُناقش خلاله عدد من القضايا الدولية الراهنة، والتنمية المستدامة والتعاون المشترك”.وكان العراق، وقع في كانون الأول/ أكتوبر 2024، اتفاقا مع تركمانستان، لاستيراد الغاز بكميات تصل إلى 20 مليون متر مكعب من يوميا، عبر شبكة خطوط الأنابيب الإيرانية باستخدام آلية المبادلة لتيسير النقل.

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