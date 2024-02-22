العراق وتركيا يبحثان الملفات المشتركة بين البلدين

العراق وتركيا يبحثان الملفات المشتركة بين البلدين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، الخميس، مع نعمان كورتولموش، رئيس مجلس الأمة التركي اهم الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.وذكر بيان لمكتب المندلاوي، ان “المندلاوي التقلا بكورتولموش، على هامش المشاركة في الجلسة العامة الـ 14 للجمعية البرلمانية الاسيوية، المنعقدة في ” باكو ، وتم الاتفاق معه على تفعيل عمل اللجان المشتركة المعنية في معالجة ملف المياه، بما يضمن زيادة حصة العراق، لتكون عادلة وكافية تغطي حاجة البلاد الفعلية، فضلا عن بحث ملفات الامن وضبط الحدود وتنشيط الاستثمار ، اضافة الى مناقشة مشروع طريق التنمية، والانجازات المتحققة فيه، واهميته للبلدين كونه يمثل همزة وصل بين الشرق والغرب”.ونقل البيان تأكيدات المندلاوي “رفض الاعتداءات المتكررة على الاراضي العراقية، وتأثيرها على مستقبل العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الجارين، فيما دعا إلى ضرورة التعاون لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وتنسيق المواقف بين البرلمانين في المحافل الاقليمية والدولية، لا سيما تجاه القضايا المصيرية وعلى رأسها الفلسطينية، والملفات ذات الاهتمام المشترك”. 

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