العراق وتركيا يعتزمان فتح معبر حدودي جديد

العراق وتركيا يعتزمان فتح معبر حدودي جديد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة النقل التركية، الخميس (25 شباط 2021)، أن العراق وتركيا يعتزمان فتح معبر حدودي جديد وتأسيس خط سكك حديدية بين البلدين.وأفادت وسائل إعلام، تركية بأن “وزير النقل والبنى التحتية التركية عادل قره إسماعيل أوغلو، التقى نظيره العراقي ناصر حسين بندر في اسطنبول”.ونقلت عن الوزير التركي قوله إن “بغداد وأنقرة يعتزمان فتح معبر حدودي جديد مع العراق”، مضيفاً أن “بلاده تهدف لتأسيس تعاون وثيق مع العراق لتطوير بنيتها التحتية”.وأكد أوغلو، أن “المرحلة المقبلة ستشهد لقاءات واتصالات بين القطاعين العام والخاص بالبلدين، للتعاون في مجالات مختلفة، في خطوة لتعزيز رخاء وجودة المعيشة للشعب العراقي”.بدوره، أعرب وزير النقل العراقي ناصر حسين بندر، عن رغبتهم في تأسيس تعاون وثيق مع تركيا، في مجالات النقل البري والجوي والسكك الحديدية.وعبر عن أمنيته في فتح خط الترانزيت بين البلدين، في أقرب وقت ممكن، مبيناً استمرار العمل على هذا المشروع.

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