العراق وجورجيا يؤكدان على التعاون في مكافحة الإرهاب

العراق وجورجيا يؤكدان على التعاون في مكافحة الإرهاب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتفق العراق وجورجيا، الاثنين، على التعاون في مجال مكافحة الجماعات الإرهابية.وذكر بيان لمستشارية الأمن القومي، أن “مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي استقبل، بمكتبه اليوم ، السفير الجورجي في العراق، السيد زازا كانديلاكي”.واضاف البيان، أن “اللقاء جرى خلاله، بحث تعزيز العلاقات بين العراق وجورجيا، على الصعد كافة، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين”.وأكد الأعرجي للسفير الجورجي، خلال اللقاء، أن “العراق حريص على تطوير علاقاته مع الجميع لاسيما جورجيا، من خلال تبادل الخبرات والمعلومات في مجال مكافحة الجماعات الإرهابية”.وبين، أن “الجماعات الإرهابية مازالت تشكل خطرا حقيقيا على العالم أجمع، ولابد أن يكون هنالك تعاون دولي للقضاء على تلك الجماعات”.

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