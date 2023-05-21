العراق وروسيا يؤكدان على التزامهما بخفض الإنتاج الطوعي باتفاق (أوبك+)

العراق وروسيا يؤكدان على التزامهما بخفض الإنتاج الطوعي باتفاق (أوبك+)
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير النفط حيان عبد الغني ونظيره الروسي أليكساندر نوفاك على التزام البلدين في الالتزام بخفض الانتاج الطوعي وباتفاق (أوبك+).وذكر بيان لوزارة النفط : ان “عبد الغني تلقى اتصالاً هاتفياً من نوفاك وأكدا “اهمية العمل الجماعي والتعاون والتضامن المشترك ، للدول المنتجة للنفط (أوبك+) في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، واستقرار أسواق النفط  العالمية، مؤكدين التزام البلدين بأتفاق (أوبك +) وبخفض الانتاج الطوعي الى نهاية العام 2023”.واستعرض الوزيران “العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، وخصوصاً في قطاع النفط والطاقة ، الى جانب بحث تطورات الاسواق النفطية، والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي”.

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