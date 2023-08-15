العراق وفرنسا يبحثان “الخطة الوطنية لحقوق الإنسان”

العراق وفرنسا يبحثان “الخطة الوطنية لحقوق الإنسان”
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث وزير العدل خالد شواني، مع القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية جان كريستوف تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وفق المعايير الدولية .وذكرت الوزارة في بيان ، أن”شواني استقبل، أمس الاثنين، بمكتبه الرسمي, القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية ( جان كريستوف ), والوفد المرافق له, وتناول اللقاء بحث علاقات التعاون والتنسيق المشترك في المجالات العدلية والقانونية”.وأضاف البيان، أن”الوزير شواني استعرض الإصلاحات التي أجريت خلال فترة تولي الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء, وعلى وجه الخصوص تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وفق المعايير الدولية”، مؤكدا”سعي العراق الى تعزيز وتطوير العلاقات مع جمهورية فرنسا, فيما يتعلق بعقد وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين “. من جانبه ثمن القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية ببغداد , الجهود المبذولة لوزارة العدل من أجل تحقيق خطوات كبيرة بمجال تطبيق معايير حقوق الإنسان في الدوائر العدلية، مؤكدا”دعم فرنسا للحكومة العراقية من خلال التعاون المشترك بين البلدين”

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *