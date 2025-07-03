العراق وقطر: إيران تجمعنا

العراق وقطر: إيران تجمعنا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والسفير القطري لدى العراق سلطان بن مبارك الكبيسي، اليوم الخميس (3 تموز 2025)، على أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار والعودة للتفاوض.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل سفير دولة قطر لدى العراق سلطان بن مبارك الكبيسي”.وأضاف البيان، أن “اللقاء تناول التطورات على الساحة الإقليمية، والتأكيد على أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار والعودة إلى مسار التفاوض لتسوية الأزمة بشكل سلمي، حفاظاً على استقرار المنطقة ومنعاً لتوسع دائرة الصراع”.وتابع البيان، أن “اللقاء تطرق إلى الأوضاع في غزة، ومواصلة الكيان الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة بحق أهلها، والتأكيد على بذل الجهود من أجل التوصل إلى وقف فوري للعدوان، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع”.واختتم، أن “اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية، والحرص على استمرار التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات، بما يعزز فرص التعاون بين البلدين”.

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