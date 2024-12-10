العراق وقطر يؤكدان على الحل السياسي للأزمة السورية

العراق وقطر يؤكدان على الحل السياسي للأزمة السورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أجرى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء أمس الاثنين، مكالمة هاتفية مع امير قطر تميم بن حمد ال ثاني، لبحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وخاصة التغيير الجديد في سوريا.وذكر مكتب السوداني، في بيان ، أن “السوداني اجرى اتصالا هاتفيًا مع امير قطر تميم بن حمد، استعرضا خلاله سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات”.وأضاف إن “خلال الاتصال جرى مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة التغيير الجديد في سوريا، لا سيما مستجدات الأوضاع في المنطقة”.

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