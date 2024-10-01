العراق وقطر يؤكدان على مواصلة دعم حزب الله اللبناني وإيقاف إطلاق النار في غزة ولبنان

العراق وقطر يؤكدان على مواصلة دعم حزب الله اللبناني وإيقاف إطلاق النار في غزة ولبنان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-أكدا رئيس الوزراء  الإطاري محمد شياع السوداني وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، مساء امس الإثنين، أهمية تكثيف العمل لوقف العدوان الصهيوني على لبنان وغزة.وذكر مكتب السوداني في بيان ، أن “رئيس الوزراء أجرى، مساء امس الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني“.وأضاف، أن “الاتصال ناقش آخر التطوّرات التي شهدتها المنطقة، خصوصاً في الساحة اللبنانية، وأهمية تكثيف العمل لوقف العدوان الصهيوني الذي يتعرض له لبنان وغزة، وأدى لاستشهاد وجرح الآلاف من المدنيين“.وشدد الجانبان، على “ضرورة تنسيق المواقف والجهود العربية والإسلامية، من أجل الخروج بموقف موحّد يضغط باتجاه أنْ تأخذ الدول الكبرى والمنظمات الدولية مسؤوليتها تجاه ما يحدث من تصعيد ضد المدنيين، وانتهاك للقوانين الدولية“.

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