العراق ومصر يؤكدان على تعزيز التعاون العربي

العراق ومصر يؤكدان على تعزيز التعاون العربي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على دعم آليات التعاون العربي لمواجهة التحديات الراهنة.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، انه “في إطار مشاركته في أعمال القمة العربية الطارئة ، التقى رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، رئيس جمهورية مصر العربية، الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ووزير الخارجية بدر عبد العاطي وعدد من المسؤولين في الرئاسة المصرية .”وأضاف، أنه “شهد اللقاء مناقشة سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وآليات توسيع آفاق التعاون المشترك، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، ويعزز مسار التكامل البنّاء في مختلف المجالات، مع تأكيد العمل على دعم آليات التعاون العربي لمواجهة التحديات الراهنة”.وتابع: “وفيما يتعلق بالتصعيد في قطاع غزة، بحث الجانبان تداعيات الوضع الإنساني المتدهور، وتنصّل كيان الاحتلال من التزاماته تجاه اتفاق التهدئة، وتهيئة الأجواء لاستئناف المرحلة الثانية من المفاوضات، ووقف العدوان، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية دون قيود”.وبين انه “حضر اللقاء كل من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين و نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني وسفير العراق والمندوب الدائم لدى الجامعة العربية الدكتور قحطان الجنابي ومستشار رئيس الجمهورية مصطفى غالب مخيف” .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *