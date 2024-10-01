العراق ومصر يؤكدان على وقف العدوان الإسرائيلي في غزة ولبنان

العراق ومصر يؤكدان على وقف العدوان الإسرائيلي في غزة ولبنان
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 بغدجاد/ شبكة أخبار العراق- أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً برئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي.وتناول الاتصال أبرز الملفات في المنطقة، والتداعيات التي تسبب بها العدوان الصهيوني على لبنان الشقيق، بجانب حربه التي يشنها منذ نحو سنة على قطاع غزة والضفة الغربية، وما يتعرض له المدنيون هناك من مجازر وحشية.وأكد الرئيسان ضرورة أن تتحمل الدول الكبرى والمنظمات والمؤسسات الدولية مسؤولياتها لوضع حدٍّ للإجرام الصهيوني الذي خرق القوانين والشرائع الإنسانية، وأهمية تنسيق الجهود العربية والإسلامية من أجل وصول المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة للأشقاء في لبنان وفلسطين.

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