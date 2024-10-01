العراق يؤكد التزامه واعتزازه بالانتماء إلى التحالف الدولي لمحاربة داعش

العراق يؤكد التزامه واعتزازه بالانتماء إلى التحالف الدولي لمحاربة داعش
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، التزام العراق بعضويته في التحالف الدولي لهزيمة داعش الارهابي، وحذر من تداعيات الحروب في المنطقة.وذكر بيان لوزارة الخارجية، أن “نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، شارك في أعمال الاجتماع الوزاري لدول التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي، الذي انعقد امس الاثنين في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس التحالف”.وأكد حسين في كلمته، بحسب البيان، على “الدور المحوري لهذا التحالف في مواجهة تنظيم داعش، الذي تسبب في مقتل وتشريد الآلاف وتدمير التراث الإنساني”، مشيرا إلى “النجاحات الكبيرة التي حققتها الجهود المشتركة في إضعاف التنظيم الإرهابي، وانتقال الجهود إلى مرحلة جديدة في مكافحة داعش.”وأوضح الوزير أن “القوات الأمنية العراقية تواصل تنفيذ عمليات استباقية استهدفت قيادات وعناصر التنظيم، ما ساهم بشكل كبير في الحد من قدراته”، مشيدا “بالشراكة المتينة بين العراق والتحالف الدولي، إلى جانب بعثة الناتو، التي ساهمت في تطوير قدرات القوات العراقية”.وشدد على أنه ” رغم التقدم المحرز، الا ان داعش لا يزال يشكل تهديداً بسبب قدرته على التأقلم والانتشار في مناطق مختلفة، مما يستدعي تحديثاً مستمراً للخطط والمهام”، لافتا إلى “بدء مشاورات مشتركة بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي لإعادة تقييم عملية “العزم الصلب” وتحديد الاحتياجات المستقبلية”.وتناول حسين، بحسب البيان، ” جهود الحكومة العراقية في إنهاء ملف النزوح الداخلي، مشيراً إلى إعادة آلاف العائلات النازحة بالتعاون مع الأمم المتحدة”، معربا عن “قلق العراق من استمرار الأوضاع في مخيم الهول وروج في شمال شرق سوريا، ودعا الدول المترددة إلى إعادة رعاياها”.في ختام كلمته، أكد الوزير على “التزام العراق بعضويته في التحالف الدولي لهزيمة داعش، واستعداده لنقل تجربته الغنية في مكافحة الإرهاب إلى الدول الأخرى. وخلال مداخلته في الاجتماع”، مشيرا إلى البيان “المشترك بين الجانبين الأمريكي والعراقي حول جدولة انسحاب القوات”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *