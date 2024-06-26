العراق يؤكد على تعزيز التعاون مع حلف الناتو في مهامه القتالية والاستشارية

العراق يؤكد على تعزيز التعاون مع حلف الناتو في مهامه القتالية والاستشارية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الاربعاء، الحكومة العراقية حريصة على استمرار التعاون والشراكة مع بعثة حلف الناتو ، للاستفادة من الخبرات والتجارب المتبادلة بين الجانبين.وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ، إن “القيادي في منظمة بدر مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي استقبل بمكتبه اليوم الأربعاء، قائد بعثة حلف الناتو في العراق، الفريق لوكاس سخروس والوفد المرافق له”، لافتا الى أن ” اللقاء شهد استعراض عمل بعثة حلف الناتو في العراق وبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة، وتبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية”.وأكد الأعرجي – وفقا للبيان- أن “الحكومة العراقية حريصة على استمرار التعاون والشراكة مع بعثة حلف الناتو ، للاستفادة من الخبرات والتجارب المتبادلة بين الجانبين، وبما يعزز أمن واستقرار المنطقة”، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية ماضية بتسهيل عمل البعثة، لتنفيذ مهامها القتالية والاستشارية  في العراق”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *