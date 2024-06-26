العراق يؤكد على تعزيز التعاون مع حلف الناتو في مهامه القتالية والاستشارية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الاربعاء، الحكومة العراقية حريصة على استمرار التعاون والشراكة مع بعثة حلف الناتو ، للاستفادة من الخبرات والتجارب المتبادلة بين الجانبين.وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ، إن “القيادي في منظمة بدر مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي استقبل بمكتبه اليوم الأربعاء، قائد بعثة حلف الناتو في العراق، الفريق لوكاس سخروس والوفد المرافق له”، لافتا الى أن ” اللقاء شهد استعراض عمل بعثة حلف الناتو في العراق وبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة، وتبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية”.وأكد الأعرجي – وفقا للبيان- أن “الحكومة العراقية حريصة على استمرار التعاون والشراكة مع بعثة حلف الناتو ، للاستفادة من الخبرات والتجارب المتبادلة بين الجانبين، وبما يعزز أمن واستقرار المنطقة”، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية ماضية بتسهيل عمل البعثة، لتنفيذ مهامها القتالية والاستشارية في العراق”.